Politec de Rondônia anuncia Concurso Público com remunerações de até R$ 14,2 mil

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec) de Rondônia anuncia a realização de um novo Concurso Público, tendo como objetivo o preenchimento de 60 vagas para profissionais de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Perito Criminal (30) e Agente de Criminalística (30). É importante enfatizar que algumas destas vagas são destinadas aos candidatos que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital.

Para concorrer a uma das chances é necessário que o interessado possua graduação nas áreas especificadas para cada cargo, tenha aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, dentre outros requisitos.

Ao ser admitido, o profissional deverá cumprir jornadas de 40 horas semanais e contará com remuneração mensal de R$ 4.235,90 a R$ 14.267,80.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h do dia 25 de abril de 2022 até às 18h do dia 16 de maio de 2022 (horário de Brasília/DF), pelo site do Cebraspe , com taxas de R$ 190,00 a R$ 204,96. Vale pontuar que o período para solicitação de isenção da taxa será de a partir das 10h do dia 25 de 2022 até às 18h do dia 26 de maio de 2022.

A classificação dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos, avaliação psicológica, exames médico e toxicológico, investigação social, curso específico de formação, teste de aptidão física, provas discursiva (com questões de conhecimentos específicos e atualidades), oral (com questões de criminalística) e objetiva (com questões de conhecimentos gerais). As provas estão previstas para serem aplicadas nos dias 10 de julho de 2022 e 17 de julho de 2022.

Vigência

O prazo de validade do Concurso Público será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.