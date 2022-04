Prefeitura da Brasileia, Governo do Acre e Clinica do Rim garantem tratamento de hemodiálise

Após muitas tratativas a respeito da instalação do serviço de terapia renal substitutiva, finalmente os pacientes de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil não irão precisar mais se deslocar para Rio Branco para realizar o tratamento de hemodiálise e diálise peritoneal.

A conquista é fruto de empenho e parceria, onde a Prefeita Fernanda Hassem reuniu-se em diversas ocasiões com o Governo do Estado e com o proprietário da Clínica do Rim, Alessandro Nasserala.

De acordo com a Prefeita, a partir de agora as pessoas que realizam hemodiálise serão atendidos na Clínica do Rim em Brasiléia, melhorando a qualidade de vida desses pacientes e diminuição de custos para o poder público municipal, já que até então o translado era feito semanalmente à capital para que o tratamento fosse realizado.

De acordo com a Prefeita Fernanda Hassem o atendimento local é uma conquista para a Regional do Alto Acre. “É uma luta e um sonho antigo construído a muitas mãos. Uma grande notícia para os familiares e pacientes que fazem hemodiálise e precisavam se deslocar até Rio Branco. A partir de agora esse tratamento será feito no município, beneficiando a Regional. Quero de público agradecer ao Governador Gladson Cameli por ter a sensibilidade nessa causa. Nossa gratidão ao Governo do Estado”, enfatizou Fernanda Hassem.