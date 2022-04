Procon proíbe venda do sanduíche “McPicanha” do McDonald’s

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) proibiu a venda do sanduíche McPicanha, oferecido pela rede de fast food McDonald’s, no Distrito Federal.

Segundo o órgão de fiscalização, a propaganda da venda do produto é enganosa, pois o sanduíche não teria picanha de fato na sua composição, apenas cheiro e sabor. Desta forma, o consumidor seria induzido ao erro. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!