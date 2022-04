Programação da Semana Santa, execução em Sena, Casa Civil e mais: a quarta-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quarta-feira (13) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Gladson torna sem efeito nomeação de Rômulo Grandidier como diretor da Casa Civil

Não havia edição desta quarta-feira (13) do Diário Oficial nas primeiras horas do dia, mas o Governo do Acre deixou um caderno suplementar que traz, dentre outras nomeações e exonerações, a informação de que o decreto Decreto nº 930-P, de 7 de abril de 2022, torna-se sem efeito. O decreto em questão nomeou, na edição anterior, Rômulo Grandidier como diretor da Casa Civil.

Pelo terceiro ano, Diocese de Rio Branco não realiza Procissão do Cristo Morto e Alvorecer

A Procissão do Cristo Morto, que acontece tradicionalmente na Sexta-feira Santa e o Alvorecer, a missa de domingo de páscoa pela manhã, fizeram parte da programação da Semana Santa da Diocese de Rio Branco por muitas décadas. Contudo, com a pandemia de Covid-19, não foram realizadas pela quantidade de pessoas que cada evento reúne.

Líder Huni-Kuin diz que aldeias estão sendo ‘utilizadas como corredores para o tráfico

Durante audiência pública realizada nesta quarta-feira (13), na Assembleia Legislativa do Acre, para debater demandas indígenas, o líder indígena Ninawa Huni-Kuin trouxe uma preocupação entre as povos, segundo ele as aldeias estão vulneráveis diante de crimes: Narcotraficantes utilizam essas áreas como corredores para o tráfico.

Miss Acre e influencer compartilha parto humanizado e emociona seguidores; assista

A Miss Acre 2016 e influencer acreana, Jucianne Menezes, emocionou seus mais de 97 mil seguidores esta semana. A influencie vem compartilha os detalhes do nascimento do seu filho, Rael Menezes.

URGENTE: Jovem de 16 anos é executado a tiros em bairro de Sena Madureira

Um adolescente identificado como Bruno Silva, de 16 anos, foi assassinado no fim da tarde desta quarta-feira (13), no bairro Neném das Neves, no município de Sena Madureira.