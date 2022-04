O delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Acre, Josemar Pontes, publicou uma lista com quase 50 nomes de delegados, agentes, escrivães, motorista e engenheiro da instituição de segurança que podem ter seus salários bloqueados por terem feito a atualização cadastral incompleta.

Os listados têm até o dia 15 para comparecerem à Coordenadoria de Recursos Humanos da

Polícia Civil para cumprimento da obrigação.

Veja a lista clicando AQUI.