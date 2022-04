Semana Santa: Em Sena Madureira Kg do peixe chega a custar R$ 25 reais

Comer peixe na Semana Santa faz parte da tradição e da devoção cristã. O costume de comer peixe é ligado a uma forma de praticar o jejum e a abstinência, uma prática, ao lado da caridade e esmola, indicada pela Igreja como prática de devoção típica do tempo da Quaresma.

Em Sena Madureira o pescado comercializado para essa prática pode chegar a ser comprado por quem procura à 25 reais o Kg. É preciso pechinchar bastante para encontrar um valor mais em conta.

Nessa época no município, a maioria do peixe comercializado é de cativeiro, criado em açude por piscicultores e produtores particulares.

Munícipes tem sentido no bolso o preço do alimento, mas a justificativa é o aumento no custo das despesas para criar o peixe desde alevino até chegar o momento do abate e venda. O produtores da categoria alegam que o preço da ração subiu muito elevando também o preço do pescado na hora de vender.

Peixes como Tambaqui, Pirapitinga, Piau, Curimatã, Pintado dentre outros podem ser encontrados na feira municipal e em comércios da cidade que aproveitam a semana santa para faturar um pouco mais.