Sena Madureira: Socorro Aguiar está há dias internada e não tem acompanhante

A moradora Socorro Aguiar, bastante conhecida em Sena Madureira, está há vários dias internada no Hospital João Câncio Fernandes. Uma das complicações visíveis é que a mesma está tossindo muito e tem uma aparência bastante debilitada.

Moradores que entraram em contato com a nossa reportagem relatam que a mesma não tem acompanhante no Hospital. “Ela faz as necessidades fisiológicas e passa várias horas porque não tem ninguém pra limpar. A equipe do Hospital faz todo o trabalho possível, mas não pode está aqui toda hora”, disse um morador.

Ha relatos que uma de suas irmãs esteve presente nos dias iniciais de sua internação, mas nos demais dias ela passa o tempo sem acompanhante, o que é um direito de todo paciente ter.

Socorro também apresenta problemas mentais e antes de ser internada era vista frequentemente perambulando pelas Ruas do município.