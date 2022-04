Senado vai abrir concurso com salário de até R$ 33 mil

O Senado Federal vai abrir concurso público para preencher 19 vagas para técnicos, consultores e policiais legislativos. Ainda não há data para o lançamento do edital, mas as provas estão previstas para serem realizadas em meados de julho deste ano. Do total de vagas, seis serão destinadas para cargos na Polícia Legislativa.

Os salários para os diferentes cargos devem variar de R$ 19.427,79 a R$ 33.461,68.