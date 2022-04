Série D: Amazonas vence o Humaitá fora de casa

O Amazonas bateu o Humaitá por 1 a 0, neste domingo (17), na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC), pela primeira rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. O atacante Rafael Tavares marcou o único gol da partida no segundo tempo.

Como fica

O Amazonas fica na vice-liderança com três pontos. O São Raimundo-AM é o líder com a mesma pontuação porque leva a melhor nos critérios de desempate. O Humaitá é o lanterna sem ponto.

Próximos jogos

Antes de voltar a campo pela Série D, o Humaitá enfrenta o São Francisco na próxima quarta-feira (20), pela quinta e última rodada do segundo turno do Campeonato Acreano, às 17h (do Acre), na Arena da Floresta, na capital. Pela quarta divisão, o time acreano encara o Porto Velho-RO no sábado (23), às 16h30 (de Brasília), no estádio Aluizão, na capital rondoniense. O Amazonas pega o Náutico-RR no domingo (24), às 16h (de Brasília), na Colina, em Manaus.

Primeiro tempo

Os 45 minutos iniciais foram de um jogo equilibrado, mas com poucas chances de gols. O Humaitá apresentava dificuldades para criar jogadas no campo de ataque. Felipinho era o mais acionado pelo lado direito. O Amazonas conseguiu chegar com perigo aos 11 minutos. Após pivô de Soares, Rafael Tavares chutou de primeira de dentro da área, mas mandou pra fora. Nas bolas paradas, o Humaitá tentava levar perigo ao gol do goleiro Gustavo, mas o time visitante conseguia se defender bem. Aos 35 minutos, Wallace cobrou escanteio pelo lado esquerdo, a defesa do Amazonas afastou parcialmente e Felipinho pegou de primeira de fora da área, mas mandou por cima do gol. No minuto seguinte, os visitantes responderam. Após cobrança de falta, Rafael Tavares ajeitou para Soares na entrada da área, o meia chutou em direção ao gol, mas a bola desviou no meio do caminho e foi pela linha de fundo. O jogo foi para o intervalo com placar inalterado.

Segundo tempo

Com o placar zerado, os dois times voltaram para a etapa final em busca da vitória e o Amazonas foi mais efetivo que os donos da casa. Aos nove minutos, Rafael Tavares ficou com a sobra da bola após linda jogada de Henrique, pegou de primeira da entrada da área e mandou no canto direito para abrir o placar. Os dois times fizeram mudanças. Com a entrada de Digão, o Humaitá ganhou mais velocidade pelo lado direito e saiu dois pés dele boas jogadas em profundidade, mas o time amazonense conseguiu se segurar bem. Aos 42 minutos, após cobrança de falta venenosa de Wallace, o goleiro Gustavo executou boa defesa em cima da linha, evitando o empate. Placar final: Humaitá 0 x 1 Amazonas.