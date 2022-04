Show de funkeira Tati Zaqui é interrompido por policiais com fuzis na fronteira com Paraguai; veja vídeo

O g1 apurou que os dois homens que fizeram a abordagem são policiais militares. A PM mencionou, em nota, que será “instaurado procedimento administrativo para esclarecer a dinâmica dos fatos”.

Ainda na nota, a PM foi ao local do show “devido ao grande número de ligações no 190 reclamando do barulho excessivo e da interdição das ruas em torno do clube, dificultando o trânsito dos pedestres e circulação dos motoristas”.

“Durante o atendimento, a equipe policial solicitou ao organizador do evento que encerrasse o show, devido ao grande número de ligações no 190 reclamando do barulho excessivo e da interdição das ruas em torno do clube, dificultando o trânsito dos pedestres e circulação dos motoristas. Os policiais militares emitiram a ordem clara para que o som fosse desligado, mas os músicos ignoraram a norma legal e continuaram com o evento. O evento foi encerrado e o responsável pelo evento qualificado por Perturbação do Trabalho ou do Sossego Alheio. Quanto à conduta da equipe policial durante o atendimento da ocorrência, será instaurado procedimento administrativo para esclarecer a dinâmica dos fatos”.