Sicredi Biomas encerra o período assemblear de 2022 com mais de 11 mil participações

No último dia 29 de março a Sicredi Biomas encerrou o período de votação da Assembleia 2022 que contou com a participação de 11.641 associados votantes, destes, 10.362 deixaram seu voto. O número de associados que votaram nas propostas foi 39,3% maior se comparado ao período assemblear de 2021. Em relação à base de associados, a Biomas também superou os números do ano anterior, chegando a 19,2% de participação.

As pautas apresentadas e colocadas em votação foram: prestação de contas do ano de 2021, balanço social, destinação e distribuição dos resultados, eleição dos Conselhos de Administração e Fiscal, e em alguns municípios, eleição de coordenadores de núcleos. Dentro das pautas havia sugestões dadas pelos associados durante o Bate-papo Cooperativo que foi realizado na primeira quinzena de fevereiro.

Em 2021 a Sicredi Biomas administrou mais de 2 bilhões de reais, emprestou mais de 1,6 bilhão de reais e apresentou mais de 230 milhões de reais em patrimônio líquido, tendo o resultado líquido de mais 54 milhões de reais. A primeira pauta apresentada, que foi a prestação de contas, foi aprovada com unanimidade entre os 55 núcleos da Sicredi Biomas. Na segunda proposta foi apresentado o balanço social do ano de 2021, que também foi aprovado com unanimidade.

Sobre a destinação dos resultados obtidos em 2021, o Conselho de Administração sugeriu que 100% do valor seja destinado a Conta Corrente. A outra proposta colocada para votação surgiu durante o Bate-papo Cooperativo, onde os associados sugeriram que 100% do valor disponível fosse destinado à Conta Capital dos associados. Os associados votaram e elegeram a segunda opção, com a aprovação dos 55 núcleos da Biomas.

Sobre a distribuição de resultados o Conselho de Administração deu a seguinte sugestão: 60% para fundo de investimento, 10 % de tarifas, 15% para crédito e 15% para produtos. A segunda proposta também surgiu no Bate-papo Cooperativo, sendo: 25% para investimentos, 25% para tarifa, 25% para crédito e outros 25% para produtos. Os associados decidiram, em sua maioria, pela opção dois. Cinco núcleos votaram na primeira e 50 na segunda. Em relação a eleição do Conselho de Administração da Sicredi Biomas e do Conselho Fiscal, 55 núcleos aprovaram as chapas.

Encerrando o período assemblear 2022, nesta quinta-feira foi realizada de forma digital a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Sicredi Biomas (AGOE), que contou com a participação do Diretor Executivo da Sicredi Sudoeste João Coelho, de colaboradores, coordenadores de núcleo e conselheiros. O Diretor Executivo da Central Sicredi Centro Norte, Seneri Paludo, também esteve presente na AGOE. O executivo ressaltou a importância do período assemblear e da participação dos coordenadores de núcleos em momentos decisivos da Cooperativa. Segundo Seneri, “a decisão de colocar o associado ao centro mostra como é importante ter uma Sicredi Biomas mais forte e mais sólida, pois é através disso que conseguiremos melhorar a qualidade de vida dos nossos associados e das comunidades.”

Durante a AGOE foram apresentados os resultados obtidos na Assembleia 2022 e colocado dez pautas para votação dos Coordenadores de Núcleo, sendo elas: prestação de contas de 2021, distribuição e destinação dos resultados, eleição do CONSAD, eleição do CONFISC, tempo de mandato dos conselheiros de administração, alteração do regulamento do Pertencer, atualização do regulamento do Fundo de Expansão, honorários do presidente, alteração do percentual do Fates e Fundo Social e planejamento anual da Cooperativa.

Dentro das alterações estatutárias estão as seguintes pautas: alteração do tempo de mandato dos conselheiros da Cooperativa, honorários do presidente, alteração do regulamento do Pertencer e atualização do regulamento do Fundo de Expansão. A proposta do Conselho em relação ao tempo de mandato é delimitar o tempo de mandato com uma eleição e duas reeleições consecutivas, nesta proposta 46 núcleos foram a favor, dois contra e duas abstenções. Também foi para votação os honorários do presidente da Cooperativa. Nesta proposta, 34 núcleos foram favoráveis e a proposta foi aprovada. Sobre o regulamento do Pertencer e a atualização do regulamento do Fundo de Expansão, 52 núcleos aprovaram as pautas.

Foram colocadas também em votação alterações no percentual do Fates e Fundo Social da Cooperativa. Atualmente, o Fates equivale a 15% dos resultados e o Fundo Social a 2%. Na proposta apresentada pelo Conselho de Administração, o Fates será diminuído para 12% e o Fundo Social aumentado para 5%. Durante a votação, 49 núcleos foram favoráveis as pautas.

Na última pauta da noite os coordenadores de núcleo votaram no Planejamento Anual da Cooperativa, elencado da seguinte forma: planejamento estratégico, reestruturação das agências e expansão. Nesta proposta houve voto favorável de 53 núcleos da Sicredi Biomas.

O presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, afirmou estar muito satisfeito com a participação dos associados nesta etapa importante para a Cooperativa. “A Assembleia Sicredi Biomas é o momento de o associado participar ativamente das decisões da nossa Cooperativa e o resultado expressivo nos mostra que estamos no caminho certo de uma gestão mais participativa e sustentável”. O presidente completa dizendo que “é importante a gente ressaltar que é a Cooperativa que tem mais de 50 mil associados. São mais de 50 mil associados que tem a Cooperativa. Por isso, é de extrema importância a participação de todos os sócios”.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).