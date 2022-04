Tá com moral? Ronaldinho é tietado e ovacionado por torcedores da NBA

Quando o sistema de som anunciou a sua presença no ginásio, junto de um vídeo no telão da arena, Ronaldinho foi ovacionado e aplaudido pelos presentes, recebendo uma camisa de presente do mascote do time da casa.

É o cabra, não tem jeito

Depois, ele foi “tietado” por jogadores como Jimmy Butler e Kyle Lowry. “Uma noite muito especial em Toronto. Muito obrigado pela recepção e carinho de todos. É um prazer estar aqui, afirmou ele, após a vitória por 114 x 09 do Heat sobre os Raptors.