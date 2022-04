Tadeu Hassem anuncia filiação ao Republicanos e confirma pré-candidatura à Aleac

O ex-secretário municipal de Finanças Tadeu Hassem se filiou, nesta sexta-feira (01), ao partido Republicanos e confirmou sua pré-candidatura à deputado estadual nas eleições de 2022.

“Resolvi juntar-me a esse valoroso grupo de homens e mulheres que integram o Republicanos com o objetivo de colocar meu nome a disposição da população do Estado em especial aos moradores da Regional do Alto Acre”, declarou Tadeu Hassem.

O ato de filiação ocorreu em Rio Branco, na sede do partido; Tadeu se mostrou feliz e firme com a decisão tomada.

“Nosso interesse é levar melhorias para todas as regionais do Acre e principalmente para as prefeituras, a exemplo de Brasileia, Assis Brasil, Epitaciolândia. Esses municípios precisam de uma representatividade na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, para que possa ajudar os seus prefeitos a realizar investimentos nas suas cidades”, falou Tadeu, pré-candidato a Deputado Estadual.

Tadeu Hassem é servidor público de carreira, já trabalhou nas prefeituras de Rio Branco, Epitaciolândia e Brasileia, já atuou como assessor parlamentar na ALEAC e foi assessor do governo do estado do Acre. Também já trabalhou em diversas campanhas eleitorais, as ultimas que participou diretamente foi na campanha de 2016 e 2020, na eleição da atual Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem. Casado, tem dois filhos e aceitou desafio devido a necessidade da região por um representante.