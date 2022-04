Tratamento de Jéssica Sales, enquete para vice de Gladson, Auxílio Brasil no AC e mais: a quinta-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quinta-feira (14) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Jéssica Sales grava vídeo revelando segunda fase de tratamento e cirurgia contra o câncer; assista

Na manhã desta quinta-feira (14), a deputada federal Jéssica Sales compartilhou com seus seguidores um vídeo atualizando sobre seu estado de saúde.

Enquete: com 50,66% dos votos, saiba quem é o preferido do público para vice de Cameli

Movimentando as redes sociais e grupos privados, o ContilNet fez uma enquete relâmpago para saber quem é o preferido do leitor para a vaga de vice de Gladson Cameli. A enquete foi ao ar na quarta-feira (13) e ficou com votação aberta até às 7:11 desta quinta-feira (14), data de fechamento desta reportagem. Em poucas horas, foram registrados 4.465 votos.

Alerta: Fiocruz aponta crescimento em casos de síndrome respiratória grave em crianças no AC

O boletim Infogripe, divulgado semanalmente pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), traz um alerta para o aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) a longo prazo no Acre.

AC está entre os estados que número de pessoas no Auxílio Brasil ultrapassa número de empregados

O Acre está entre os doze estados que possuem um número maior de beneficiários do Programa Auxílio Brasil do que em emprego com carteira assinada, de acordo com o levantamento feito pelo site Poder 360, com base no estudo do Instituto Brasileiro de Economia.

Apostador de Epitaciolândia ganha mais de R$ 900 mil na Lotofácil; confira números

Um apostador do município de Epitaciolândia, interior do Acre, foi um dos três ganhadores do Concurso 2496, com sorteio realizado na última quarta-feira (13) e levou o prêmio no valor de R$941.973,09.