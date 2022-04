União Brasil promove masterclass sobre Marketing Político para Eleições 2022

O partido União Brasil no Acre promove nesta quinta-feira (14) o último módulo da Master Class Marketing Político para as eleições de 2022. A aula acontece de forma presencial na sala de Eventos do Diff Hotel com início às 18h, e busca capacitar pré-candidatos e assessores.

A masterclass tem como tema “Como atrair eleitores? O que fazer” e “Planejamento de comunicação eleitoral, o que fazer?” e será ministrada pelo publicitário Rodrigo Pires.

O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Os participantes inscritos receberão certificado de conclusão.

Sobre o professor

Rodrigo Pires é publicitário de formação com especialização em Gestão empresarial pela FGV, foi aluno do Renova BR, MasterClass político da ESPM e conta com mais de 15 anos de experiências, mais mil roteiros produzidos e veiculados, participou de campanhas fora do Acre e já venceu o prêmio de melhor comercial do ano oferecido pelo Volkswagen.

Inscrições: bit.ly/masterclasseleicao2022

Mais informações: 68 99943-5289