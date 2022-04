Valdemiro expõe falência após golpe de 800 milhões e vingança de Edir Macedo

Valdemiro Santiago, é um dos pastores mais conhecidos e poderosos do país. Contudo, recentemente ele sofreu um golpe milionário. O rapaz, além de ser da igreja, também é dono da TV Mundial. No entanto, ele vem enfrentando uma crise pesada. Desse modo, ele fez um apelo aos fiéis da Igreja Mundial façam doações para que ele possa pagar seus funcionários.

De acordo com Ricardo Feltrin, colunista do UOL, o funcionários da TV Mundial estão com os salários atrasados. Dessa maneira, eles estão pretendendo fazer uma greve geral, por conta disso.

Além disso, nesta segunda-feira (04), Valdemiro Santiago aproveitou sua pregação para pedir dinheiro. De acordo com o religioso, ele está “enfrentando dificuldades financeiras”.

“Eu queria fazer um chamado hoje a vocês, que acreditam na palavra de Deus que sai da minha boca. Eu quero chamar a igreja, para trazer uma cartinha no domingo (10), pra mim. E junto com a cartinha colocar uma oferta pra obra, para o pagamento dos funcionários, ajudar os milhares de funcionários da igreja”, implorou ele.

Por fim, ao contrário do que disse Valdemiro Santiago, Feltrin revela que a TV Mundial tinha apenas 100 funcionários. Contudo, o pastor decidiu demitir algumas pessoas, tendo agora, apenas 80.

Funcionários da TV Mundial cobram salários e benefícios atrasados, bem como o depósito do FGTS. Mas, não para por aí! Eles ainda afirmam que o pagamento deste benefício nunca foi feito.

No passado, a filha de Valdemiro Santiago, Raquel Santiago, responsável por cuidar dos bens do pai, acabou perdendo uma grande quantia.

Valdemiro Santiago perde verdadeira bolada

De acordo com informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, a pastora perdeu nada menos que R$ 800 milhões do próprio pai, diante um desvio de seu ex-marido, Filipe Iannie. Mas, as dificuldades de Valdomiro não param por aí! O pastor está sofrendo uma perca de dinheiro com a concorrência de Edir Macedo. O dono da Record arrancou o sinal do líder da Igreja Mundial em São Paulo para exibir conteúdos da Igreja Universal.