“Vários homens”, Luciano deixa residência, vê mulher contar o que ocorreu e assume: “Saiu do armário”

Na década de 1990, Zezé Di Camargo e Luciano viraram enormes sucessos na música. Todavia, o irmão mais jovem não teve sucesso em suas escolhas românticas no começo.

O motivo é que o artista viveu uma relação com Cleo Loyola anos atrás, que até hoje repercute. Ocorre que a ex-esposa disse que o músico é homossexual, porém ainda não se assumiu por temor.

Depois de lidar com o divórcio e as especulações, Luciano achou o amor de novo em 2003 ao se comprometer com Flávia Camargo. Sendo assim, o irmão de Zezé Di Camargo exibe estar passando o melhor momento do relacionamento. A prova é que, há pouco, o irmão de Zezé ganhou um recado inesperado da mulher.

Ainda sobre Luciano

Na época, o artista saiu de sua residência e Flávia Camargo mostrou o que realizou em sua casa: uma bela lasanha. Na internet, ela exibiu o quadro e marcou o amado. Em seguida, Flávia Camargo contou o que o marido sempre faz em casa. Segundo a beldade, o cantor sempre a traz uma flor no aniversário de relacionamento.

Veja o que ela disse de Luciano. “As orquídeas que meu amor me dá todo “mesversário” de casamento, enfeitando minha cozinha. Que alegria, te amo”, disse a mocinha. “Sai de casa não faz duas horas e já quero voltar. Te amo”, comentou ele logo abaixo na publicação da mulher.

Vale dizer que a ex de Luciano, Cleo Loyola, sempre o detona. “Casou 4 vezes, não saiu do armário ainda porque é amargurado e cheio de ódio”, declarou ela. “Quando ele era casado comigo, ele tinha casos com vários homens. Goiânia inteira sabia disso. Sempre teve casos com travestis! Gays”, relatou.