Veja fotos da festa de 29 anos da Anitta em Las Vegas

Agatha Moreira foi uma das convidadas da megafesta de aniversário de Anitta em Las Vegas, neste sábado (2). De férias desde o fim de “Verdades secretas” 2, ela apareceu numa limusine indo para o evento junto com o ator Igor Cosso e os influenciadores GKay, Álvaro, Rafael Uccman e Lucas Guedez. A cantora Rebecca também compareceu. E estrelas internacionais como a atriz Bella Thorne, o DJ Diplo e o cantor J Balvin surgiram em registros. O DJ, inclusive, publicou um vídeo da aniversariante dançando na pista.

Anitta compartilhou alguns momentos da festa no Instagram, como o encontro de Gkay com Lele Pons, atriz e modelo venezuelana naturalizada americana que faz sucesso na internet. Antes do evento, ela avisou que o uso de celulares estava proibido.

Mais cedo, a cantora postou uma foto com o figurino escolhido para a festa, que teve tema baile funk. Anitta optou por um conjunto de top e short que era muito usado nos anos 1990 (veja abaixo).

Anitta, que completou 29 anos na última quarta-feira (30), divulgou várias regras para os convidados. Entre elas, uma chamou a atenção: “Se você estiver solteiro, não saia da festa sem alguém para transar”.