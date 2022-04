Veja quando e como sacar até R$ 1 mil do FGTS

Para quem atualmente recebe benefícios sociais do governo o FGTS será depositado diretamente na conta poupança social digital. Essa conta também será criada para quem não é correntista da Caixa. Sendo assim, para sacar os 1000 reais do FGTS a Caixa orienta esses cidadãos à utilizarem o aplicativo Caixa Tem.

Para isso, siga o passo a passo:

>> acesse o Caixa Tem com o CPF e senha;

>> procure pela opção “saque sem cartão”;

>> informe a quantia que deseja sacar;

>> será gerado um código de seis dígitos que tem a validade de uma hora;

>> informe novamente a senha para confirmar a transação;

Depois, vá até uma casa lotérica e informe o código ao atendente que orientará o cidadão sobre como sacar os 1000 reais do FGTS. Esse procedimento também pode ser feito em um caixa eletrônico, basta registrar o número emitido pelo Caixa Tem e aguardar a liberação dos 1000 reais do FGTS.

Além de ser uma forma de como sacar a quantia, essa plataforma também permite fazer compras em estabelecimentos conveniados, além do pagamento de boletos ou contas. O cidadão pode ainda utilizar o cartão de débito virtual e QR Code para fazer compras virtuais.

Quando posso sacar o FGTS?

O saque dos 1000 reais do FGTS pode ser feito a partir de hoje pelos cidadãos que nasceram em janeiro. Depois, será a vez daqueles que fazem aniversário em fevereiro e assim, sucessivamente. Segundo o calendário para sacar os 1000 reais do FGTS, a Caixa Econômica Federal vai liberar o benefício sempre às quartas e aos sábados. Veja o calendário completo:

Nascidos em Janeiro: saque liberado no dia 20 de abril;

Nascidos em Fevereiro: saque liberado no dia 30 de abril;

Nascidos em Março: saque liberado no dia 4 de maio;

Nascidos em Abril: saque liberado no dia 11 de maio;

Nascidos em Maio: saque liberado no dia 14 de maio;

Nascidos em Junho: saque liberado no dia 18 de maio;

Nascidos em Julho: saque liberado no dia 21 de maio;

Nascidos em Agosto: saque liberado no dia 25 de maio;

Nascidos em Setembro: saque liberado no dia 28 de maio;

Nascidos em Outubro: saque liberado no dia 01 de junho;

Nascidos em Novembro: saque liberado no dia 8 de junho;

Nascidos em Dezembro: saque liberado no dia 15 de junho.

Vale ressaltar que, segundo o calendário de saque dos 1000 reais do FGTS, os depósitos se encerrarão no dia 15 de junho, no entanto, o dinheiro ficará disponível para resgate até o dia 15 de dezembro.

É obrigatório sacar o FGTS?

Nesta modalidade, o saque é facultativo. Então, se após saber como sacar os 1000 reais do FGTS o trabalhador mudar de ideia e não quiser receber esse dinheiro, basta solicitar que o pagamento retorne para sua conta do Fundo de Garantia.

Isso deve ser feito até o dia 10 de novembro através do Caixa Tem na opção “solicitar cancelamento”. As quantias que não forem movimentadas nas contas por meio de saques e transferências, retornarão às contas do FGTS corrigidas de forma automática após o dia 15 de dezembro.

Neste caso, não haverá prejuízo ao trabalhador que poderá fazer o saque em outras ocasiões como a rescisão sem justa causa, aposentadoria, doença grave que venha acometer o trabalhador ou seus dependentes, além da aquisição da casa própria dentre outras situações previstas em lei.

Confira os detalhes do saque com o vídeo oficial da Caixa no Youtube..