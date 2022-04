Viúvo de Paulinha Abelha diz que segue cuidando do pai da cantora

Clevinho Santos, viúvo da cantora Paulinha Abelha, abriu o coração sobre como está sua vida após a morte da cantora, em fevereiro deste ano. Ele afirmou que segue cuidando do pai da vocalista da Calcinha Preta, que sofre do Mal de Alzheimer.

“O pai dela está comigo e irei dar continuidade aos cuidados com ele. Paulinha e eu sempre cuidamos dele. O empresário e os integrantes do Calcinha Preta prometeram que vão arcar com as despesas dele [plano de saúde, home care, remédios, alimentação, cuidadoras]. Nós iremos cuidar dele porque o Seu Abelha sempre foi o amor da vida da Paulinha. Eu, com a minha família, Diassis e os outros integrantes da banda vamos cuidar dele”, disse ele, em entrevista à revista Quem.

O dançarino ainda disse que ele está morando na casa com sua mãe e o pai de Paulinha:

“Antes éramos eu, a Paulinha, ele e a cuidadora. Com o acontecido, estamos morando eu, a minha mãe e ele. Tem o home care na parte da manhã, das sete da manhã até sete da noite. Estamos tentando ver se conseguimos o home care 24 horas, porque é muito importante, são profissionais da área, que já conhecem o paciente e tem todos os cuidados. É diferente de um cuidador normal. Ele sempre morou com a gente, desde o início do casamento. A gente sempre se dedicou ao máximo para cuidar dele, porque é uma doença degenerativa [ele tem pouca massa encefálica frontal]. Sei que de onde Paulinha estiver, ela vai estar feliz, porque vou estar cuidando do pai dela, que era o amor da vida dela”.

Clevinho ainda contou que Seu Abelha sente muita falta de Paulinha, que era responsável pelos cuidados do pai. Ele disse também que o pai da cantora não fala há três anos.

“Ele é uma pessoa acamada e tem uma doença degenerativa, então ele hoje não entende muito as coisas, mas sei que ele sente muito a falta da Paulinha. Quando ela chegava dos shows, ia ao quarto, dava cheiro nele, ficava na cama perto dele, sei que ele está sentindo falta disso, mas ele não sabe que ela morreu. Tem dias que ele está mais sonolento, outros que ele está mais esperto. Ele pode achar que ela está viajando, mas como ele sabe que eu vivia muito tempo com a Paulinha, ele está percebendo que tem algo errado. Ele pode não saber o que é. A gente não sabe dizer se ele sabe, mas ele sente a falta. Ele já não fala há três anos”, finalizou.