Wanessa esculhamba com esposa de Luciano, assume que a odeia e expulsa do camarim: “Decepcionado”

Mas, a história tem mais um capítulo. De acordo com informações de Leo Dias, Wanessa Camargo, cantora e filha de Zezé, brigou com a esposa de Luciano, Flávia Fonseca.

Entretanto, o que chamou atenção foi que a briga aconteceu em público. Em resumo, tudo veio à tona durante um show da turnê AMIGOS, no Allianz Parque, em São Paulo. O barraco se iniciou no camarim, onde a jovem teria entrado e jogado na cara tudo o que pensava de verdade da tia.

Wanessa afirmou que odiava a esposa de Luciano, que nunca gostou dela e que queria distância. Todavia, a tia ficou sem entender o que estava acontecendo. Desse modo, ainda, Wanessa teria se descontrolado e feito xingamentos pesados.

“Quem deveria estar aqui acompanhando esse show era a minha mãe”, “Odeio vocês” e “Está tudo errado aqui”, teria dito Wanessa. Diante do barraco, Flávia não aguentou mais ouvir desaforos da jovem e expulsou a sobrinha de Luciano do camarim. Após isso, as duas cortaram relações.

Por fim, na ocasião, Flávia chegou a parar de seguir Wanessa Camargo nas redes sociais. Ao ser procurada para se pronunciar, a cantora negou que tinha dito barbaridades para a esposa de Luciano. Entretanto, o cantor confirmou a história, mas tentou apaziguar as coisas.