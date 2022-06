Acreano recomeça aventura de bike até Rio de Janeiro e dedica à tia que faleceu

O acreano Reginaldo Dantas, de 45 anos, retomou nesta terça-feira (31) sua a aventura de chegar ao Rio de Janeiro (RJ) para conhecer “o Flamengo, o Zico e o mar”, como disse me vídeo divulgado em seu Instagram, inclusive, o seu objetivo deu o nome ao projeto “FLAMARZICO”.

A aventura iniciou no dia 6 de março, mas foi interrompida há 55 dias no município de Sonora, no interior do Mato Grosso do Sul, quando o acreano recebeu a notícia de que sua tia, que considera uma mãe, estava doente. “Família acima de tudo, quando recebi a notícia, larguei tudo e voltei apenas com a roupa do corpo”, disse.

“Família acima de tudo, sempre me primeiro lugar, Não pensei duas vezes e larguei tudo aqui”

No dia 16 de maio, a tia, Raimunda Ferreira, faleceu. Passados 15 dias, Reginaldo voltou para Sonora, pegou a bicicleta e pertences que havia deixado na casa de um conhecido, e retomou a viagem que dedicou à tia.

“Infelizmente minha tia não está aqui para acompanhar essa vitória que pretendo dedicar a ela, Não está sendo fácil, mas Deus levou ela para um bom lugar e ela está do lado de Deus torcendo por mim e cuidando de mim. Essa é para a senhora, viu, tia?”, diz, entre lágrimas.