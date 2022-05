Aluna de escola cívico militar de Cruzeiro do Sul está entre os vencedores do concurso Jovem Senador

A comunidade da Escola Cívico Militar Madre Adelgundes Becker, localizada em Cruzeiro do Sul, está em festa. A aluna do 2º Ano do Ensino Médio da unidade, Ana Beatriz Amorim, de 16 anos, é a mais nova Jovem Senadora da República e vai representar o Acre em Brasília na edição de 2022 do Programa Jovem Senador.

Um projeto do Senado Federal que, anualmente, leva estudantes do Ensino Médio, um de cada unidade da Federação, a uma experiência sobre o processo legislativo. Em Brasília, eles participam da Semana de Vivência Legislativa e, além de aprenderem sobre esse processo, têm a oportunidade de fazer propostas que mais tarde poderão ser transformadas em projetos de lei.

Para compor o grupo que vivenciará esta experiência, os alunos tiveram que participar de um concurso de redação. O tema deste ano foi o bicentenário – 200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã.

Ana Beatriz conta que quando a escola começou a incentivar os estudantes a participar do concurso, ela não se sentia confiante, mas se empenhou na produção do texto. “Foi uma surpresa enorme. Toda a família ficou muito feliz. Depois que me acalmei percebi a responsabilidade, pois vou representar meu estado”.

A viagem ocorrerá no período de 27 de junho a 1 de julho e inclui passagem aérea, hospedagem, alimentação e locomoção tanto para a estudante quanto para o professora orientadora que a acompanha. Além disso, elas serão premiadas com um notebook, cada uma.

Durante quatro dias, Ana Beatriz e os demais jovens senadores terão um trabalho que simula a atuação dos senadores da República, com direito a posse e eleição da Mesa (presidente, vice e secretários), aprovação dos projetos e publicação no Diário do Senado Federal. As sugestões acatadas são encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa da Casa.

Para a gestora da Madre Adelgundes, Rosa Lebre, ter Ana como representante do Acre é uma felicidade para toda a comunidade escolar. “A conquista só aumenta nossa responsabilidade de cada vez fazer mais e melhor para nossos alunos”, afirma.

Enquanto a viagem não chega, a jovem senadora do Acre segue se dedicando aos estudos e ao sonho de cursar uma faculdade: “Continuarei com o mesmo empenho para alcançar meus objetivos. Passar no Enem na área de saúde é um deles”.