Bacia do Rio Madeira é uma das mais impactadas da Amazônia brasileira

O projeto foi desenvolvido com o trabalho de jornalistas especializados em ciência e meio ambiente por aproximadamente seis meses. O Aquazônia também conta com a participação de biólogos.

Durante as pesquisas, a equipe criou um “Índice de Impacto das Águas na Amazônia” que considera vários fatores de pressão sobre rios, lagoas, igarapés, florestas alagadas e demais ecossistemas aquáticos. Nesse índice a Bacia do Madeira foi catalogada como Nível Extremo de Impacto.

“O Rio Madeira é muito importante para a Amazônia. É um dos maiores rios do mundo, um dos mais biodiversos, é o principal contribuinte em termos de carga de sedimentos para toda a bacia e, ali existe também um processo de urbanização desordenado que se soma a presença de várias hidrelétricas e ainda se tem o avanço do garimpo. Isso para citar apenas três setores de pressão se sobrepondo no estado”, comentou.

Sobre as áreas de garimpo, a pesquisa aponta que a região do Rio Madeira ao redor de Porto Velho já foi uma das maiores produtoras de “ouro de aluvião” do mundo e atualmente ainda podem ser encontradas dragas no rio sem autorização de lavra garimpeira ou licenciamento ambiental.

“É um modelo de mineração ilegal, em que as dragas sugam o material do fundo para filtrar e separar o ouro com uso de mercúrio, devolvendo depois a água contaminada ao rio”, consta na pesquisa.

O Rio Madeira abriga 40% de todas as espécies de peixes da bacia amazônica — são mais de 1,2 mil. Todos os rios de Rondônia, em algum momento, desaguam no Madeira. Mantê-lo saudável é essencial para a manutenção de toda a bacia Amazônica.

“A presença do garimpo ilegal, muito impulsionado pelo governo federal, tem cobrado um preço muito alto das águas de Rondônia […] Quando a gente fala de água na Amazônia, a gente fala do futuro do Brasil e o futuro do planeta, pois estamos em uma crise climática”, comentou o coordenador do Aquazônia.