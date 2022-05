Blog do Ton: Deputada do Acre nega ação a relatoria que pode cassar Eduardo Bolsonaro

Mauro Lopes e Pinheirinho, ambos do PP de Minas, e Vanda Milani, do PROS do Acre, se negaram a assumir a relatoria da ação acerca da declaração do filho 03 de Bolsonaro à jornalista Miriam Leitão, que sofreu tortura durante o período da ditadura.

Dos três deputados sorteados para assumir o processo que pode resultar na cassação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nenhum quis. O processo é resultado de representações protocoladas pelo PT, PCdoB, PSOL e Rede. Para esses partidos, Eduardo fez “apologia à tortura e à ditadura militar, numa postura de intolerância e ódio dentre tantos que vem pautando a trajetória política do deputado”.

De acordo com a Revista Fórum, Vanda pediu retirada de seu nome por já concorrer a outras quatro relatorias. Pinheirinho nem justificativa apresentou e Lopes alegou suspeição. Pavimentando estrada rumo às eleições, Vanda teve seu nome confirmado como pré-candidata ao Senado pelo PROS, na chapa de Sérgio Petecão (PSD-AC), pré-candidato ao Governo.

