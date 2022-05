Bombeiros capturam jacaré no Bairro do Bosque, em Sena Madureira

Integrantes do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira capturaram na tarde desta sexta-feira (13), um jacaré que estava dentro de uma vala na Rua Quintino Bocaiuva, Bairro do Bosque, em Sena Madureira. Os moradores deram definição do animal se debatendo na água e acionaram os Bombeiros.

Com a utilização da técnica necessária, os profissionais resgataram o réptil para devolvê-lo posteriormente ao seu habitat natural.

O caso despertou a curiosidade de muitos moradores já que não é comum se deparar com jacaré no perímetro urbano da cidade.