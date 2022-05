“Cale a boca e volte para favela, vagabundo”, diz McGregor a Do Bronx

Por meio de suas redes sociais, Charles fez um pedido a Dana White, presidente do UFC, para lutar com dois oponentes em uma mesma noite, sendo um deles o irlandês McGregor e o outro o americano Nate Diaz.

“Só para constar, eu gosto de quebrar recordes e quero quebrar outro. Lutando duas vezes na mesma noite. Posso nocautear Conor e fazer Dias bater (no chão ao ser finalizado)”.

Sem papas na língua, Conor respondeu de imediato: “Cale a boca, seu vagabundo, e volte para aquela favela e pague sua parte”.

Just for the record, I like to break records and I want to break another one… Fighting twice in same night. I can knock Conor out, and make Dias tap.

What do you think @danawhite?

