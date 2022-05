Coluna da Márcia: Caio Cavalcanti e Larissa Ribeiro celebra união com sunset na Quinta dos Lagos

Vivas!

Parabéns para a querida Juliana Barros, que trocou de idade na quinta feira passada! Comemorou a data ao lado da mãe, Isabel Barros, em São Paulo! B-Day

Aniversariante da última terça feira, a bela Jack Amorim recebeu muitas felicitações pela chegada da nova idade! Da coluna, nossos parabéns!

É big é big

A empresária Carina T. Gurgel recebeu na quarta feira, 25, todo o carinho de amigos e familiares pela chegada de mais um ano de vida! Não faltaram homenagens para a bela!

Niver

Outra aniversariante da semana foi a Procuradora Kátia Rejane Araújo! Muito querida por todos, Kátia comemorou a nova idade em família! Agenda

A super fotógrafa Tatiana Angotti estará com a agenda aberta em Rio Branco para sessões de ensaios fotográficos entre os dias 13 a 28 de julho! Será um enorme sucesso!



Niver II

A dermatologista Vanessa Maeda recebeu festa surpresa na terça feira, 24, pelo seu aniversário! Muitas felicidades! Bodas



Em uma cerimônia linda e emocionante o casal Caio Cavalcanti e Larissa Ribeiro celebrou a união no último sábado com um sunset na Quinta dos Lagos! Parabéns ao casal!





Só Love

Registro romântico do casal João Paulo e Hanna El Shawwa que estão curtindo o frio de Gramado. Delícia!

Comemoração

Gigi Manchini apagando a velinha no último sábado ladeada pela família! Vivas!!!!!