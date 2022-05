Com entrega de computadores à Sesacre, governo avança na modernização de unidades administrativas e hospitalares

O governo do Estado assegurou importantes investimentos para a melhoria e modernização tecnológica da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). Nesta segunda-feira, 16, em Rio Branco, o governador Gladson Cameli fez a entrega de 607 computadores, que serão utilizados em unidades hospitalares e administrativas do órgão.

Nesta primeira etapa, a Sesacre recebeu 122 equipamentos de última geração. Os aparelhos são fundamentais para a implantação do Sistema de Gestão Hospitalar. A ferramenta possibilitará o controle do histórico dos pacientes por meio do prontuário eletrônico, melhorará o fluxo de atendimento nos hospitais da rede estadual e dará mais condições de trabalho aos servidores.

Durante a solenidade de entrega, Gladson Cameli aproveitou a oportunidade para dizer que os desafios enfrentados na área da saúde marcaram sua gestão. O gestor relembrou a pandemia de covid-19 e, muito confiante, disse que a doença já está quase superada. O governador disse, ainda, que o principal foco do momento é a realização do maior mutirão de cirurgias eletivas da história do Acre.

“Ninguém esperava que o mundo passaria por uma pandemia como esta. Foram dias difíceis, de muita angústia, mas jamais perdemos a nossa fé por dias melhores. Graças à determinação dos nossos guerreiros da Saúde, combatemos esse vírus e, hoje, essa é um página praticamente virada. Priorizamos, desde o primeiro dia, salvar vidas”, afirmou.

“Agora, estamos empenhados em nosso mutirão de cirurgias. Os recursos estão garantidos e não temos mais tempo a perder. O nosso objetivo é acabar com essa fila de espera e com o sofrimento das pessoas que estão aguardando para serem cirurgiadas. Este é um compromisso do governo e vamos trabalhar muito para alcançar nossa meta”, completou Gladson.

Além da capital, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira também foram contemplados com os novos computadores.

“Vamos começar a distribuição pelo Pronto-Socorro de Rio Branco, que é o maior hospital de urgência e emergência do estado, e aqui na sede da Sesacre. Essa é uma grande aquisição e vai melhorar muito o nosso sistema de comunicação”, explicou Paula Mariano, titular da pasta da Saúde.

Ao todo, o investimento foi de R$ 2,4 milhões. A aquisição contou com recursos próprios do Estado e de emendas parlamentares dos deputados federais Alan Rick, Jéssica Sales e Vanda Milani; e dos deputados estaduais Antônia Sales, Cadmiel Bomfim, Neném Almeida, Roberto Duarte, Wagner Felipe e Whendy Lima.

“É muito gratificante acompanhar esses investimentos sendo feitos pelo governo em prol da melhoria da saúde do nosso estado. A Assembleia Legislativa também deu a sua contribuição, por meio de emendas parlamentares, e estamos sempre à disposição para ajudar o nosso estado”, pontuou o presidente da Aleac, deputado estadual Nicolau Júnior.

Agradecimento especial

Em reconhecimento ao incansável trabalho desempenhado pelos servidores da Sesacre durante o período mais crítico da pandemia, o governador fez questão de agradecê-los, pessoalmente.

Gladson Cameli percorreu todos os setores da Sesacre, que estão espalhados por cinco andares do edifício-sede da Secretaria de Saúde. Por onde passou, o governador levou sua mensagem de esperança e gratidão aos trabalhadores.

“É muito bom receber essa visita especial do governador e ver o carinho que ele tem conosco. Trabalhar na pandemia foi muito desafiador, mas, graças a Deus, conseguimos vencer essa guerra”, observou a servidora Mariana Queiroz.