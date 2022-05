Concurso APEX 2022: Sai edital para analista com inicial de R$ 8.726

Saiu o edital de abertura do concurso APEX 2022. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos divulgou extrato no Diário Oficial da União desta sexta-feira (27), informando os detalhes do seu novo certame público. O Cebraspe será o responsável por aplicar as provas e receber as inscrições, que abrem já na segunda-feira de 30 de maio.

Foram 2 editais publicados, um com 2 vagas e cadastro reserva em 7 cargos e outro com mais 6 vagas em 3 cargos. Todos pedem nível superior.

A ApexBrasil atua na promoção comercial de produtos nacionais, bem como auxilia nas exportações e valorização de produtos e serviços brasileiros no exterior. Ajuda ainda em missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios e visitas de compradores estrangeiros.

O novo concurso será para o cargo de Analista em diversas áreas de atuação. As carreiras exigem nível superior e tem salário inicial de R$ 8.726,42 por 40h na semana. Os contratos serão regidos pela CLT e terão prazo determinado.

