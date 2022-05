Em jogo-amistoso, OAB-Acre sofre revés para o Tesoura de Ouro: 2 a 1

Em jogo amistoso “acalorado”, a equipe da OAB-Acre Master perdeu na noite da quarta-feira (11), no campo da entidade, para o Tesoura de Ouro por 2 a 1.

O duelo foi dividido em três tempos de 20 minutos e os gols da partida foram anotados apenas nos minutos finais de jogo. André e Cleudo marcaram para o time convidado, enquanto Elísio descontou para a equipe dos advogados.

Apesar do revés no primeiro teste visando a disputa do Campeonato Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), torneio agendado para o mês de novembro, na cidade de Recife (PE), o técnico Paulo Roberto Oliveira analisou positivamente o desempenho da sua equipe. “Estamos apenas começando nossa pré-temporada, mas pela doação do time e pelo que produzimos positivamente durante o transcorrer da partida, ficamos satisfeitos pela competividade apresentada”, pontuou Oliveira.

Treinos

Com as atividades iniciadas no dia 21 de abril, a equipe da OAB-Acre entrou na terceira semana de preparação para o nacional da categoria. O time treina às segundas, as quartas e aos sábados. Os locais dos treinos é o campo da entidade.