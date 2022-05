Falha em motor pode ter sido causa da queda do helicóptero que resgatava bebês indígenas no Juruá

Relatório com dados preliminares publicado no painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer) descreve uma possível falha no motor do helicóptero que caiu em área próxima ao rio Croa, no interior do Acre. Relembre o caso.

No momento do acidente, dois bebês indígenas que precisavam de atendimento médico estavam sendo resgatados em uma aldeia da região. Entre as vítimas do acidente estavam: dois bebês gêmeos de 1 ano e 4 meses, os pais deles, o piloto e um técnico de enfermagem, que foram resgatados com escoriações leves, e o mecânico.

No histórico da ocorrência consta que o helicóptero estava aproximadamente 20 milhas náuticas do Aeródromo de Cruzeiro do Sul, quando houve perda de potência do motor. O piloto realizou pouso de emergência em área de mata fechada.

“Os dados aqui disponibilizados são preliminares e visam à transparência das informações que temos até o momento. Por isso, não contêm as análises das informações coletadas, nem os fatores contribuintes, e estão sujeitas a modificações conforme o andamento dos trabalhos de investigação”, pontua documento publicado no painel do Sipaer.