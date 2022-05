Feminicídio no AC, bastidores da política, Luíza Sonza em Rio Branco e outras; veja mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet preparou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Vigilante mata bancária e é encontrado morto dentro de agência no interior do Acre

Um vigilante identificado até o momento como Kennedy, atirou e matou a gerente de uma agência bancária identificada como Tatiana Lima e depois foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (2), dentro da agência do Sicredi localizado na rua Sebastião Bocalão Rodrigues, no bairro Centro no município de Acrelândia no interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Blog do Ton: A fala de Bittar a Flávio Bolsonaro que ‘entrega’ o jogo do primeiro suplente de Márcia Bittar

“Esse rapaz é filho de um médico muito conceituado aqui, o ex-vereador Beirute, que deverá ser o primeiro suplente da Márcia”. A frase foi proferida pelo senador Marcio Bittar em uma reunião fechada com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e filiados do partido no Acre, quando apresentou Rodrigo Beyruth como membro da chapa de federal da legenda. Não preciso dizer que foi assunto em rodas fechadas no fim da última semana. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Médica americana se casa com indígena do Acre e os dois buscam “cura do planeta”

A história do indígena acreano Haru Kuntanawa, de 40 anos, e da médica americana Margaret Mary Halle, de 34, ganhou uma reportagem especial no jornal Folha de S. Paulo. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Blog do Ton: E se Rocha não tivesse rompido com Gladson? O seu natural destino apontado por membros do Palácio

“Se não tivéssemos aquele racha das forças de governo em 2020, se não tivéssemos um governador às guerras com o vice, acredito que Rocha seria o próximo governador do Acre e Gladson, senador”. A leitura não é minha, mas de um líder que transita por todos os setores do Palácio Rio Branco, que possui a estima de Gladson.

QUARTA-FEIRA

Show de Luíza Sonza promete estremecer o AC! ContilNet revela cachê e suíte de luxo da cantora

Luíza Sonza está prestes a desembarcar no Acre para um dos shows mais esperados do mês de julho. A cantora se apresentará nos Jogos Uni no dia 01 de julho. De acordo com informações repassadas a coluna, o show da cantora deve acontecer no estacionamento da faculdade Uninorte. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Blog do Ton: Defensor ferrenho da indústria, José Adriano anuncia saída da Fieac por motivo especial

O ano era 2018. Nascia o movimento “Por um Acre mais produtivo”, reunindo as Federações do Comércio (Fecomércio/AC), das Indústrias (FIEAC), da Agricultura (FAEAC), a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa) e Confederação das Associações Comerciais do Brasil. À época, concebido junto a um partido que fazia base à candidatura de Marcus Alexandre, viu Gladson Cameli vencer nas urnas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Urgente: Shows de Tierry e Zé Vaqueiro são cancelados na ExpoAcre; saiba mais

O clima é de correria nos bastidores da 47ª edição da ExpoAcre. A organização teve de lidar com certos ‘atropelos’ em relação às atrações musicais da feira. A coluna recebeu a informação de que os shows de Tierry e Zé Vaqueiro, anunciados nas redes sociais do Governo do Acre, foram cancelados. A publicação com a programação e shows, feitas nas páginas oficias do Governo do Acre também foram removidas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Policial à paisana reage a assalto, mata um assaltante e outro acaba preso no interior do Acre

Um assaltante Renan da Silva, 19 anos, foi morto a tiros aos tentar juntamente com um comparsa realizar um assalto a uma loja das empresas Gazin na tarde desta quinta-feira (5), na região Central do município de Cruzeiro do Sul no interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Gladson diz que vai se reunir com Bittar e Bolsonaro para dar ‘boa notícia’

A ida do governador Gladson Cameli (Progressistas) para Brasília, na semana passada, parece ter contribuído para amenizar os supostos conflitos entre ele e o senador Marcio Bittar (União Brasil) – divulgados pela imprensa acreana nos últimos dias.

Blog do Ton: Mailza fez do PP um dos maiores partidos do AC e merece paz, respeito e ter voz ouvida

Raramente um suplente de senador consegue imprimir sua identidade em um mandato. Na grande parte das vezes, o titular é sempre lembrado – em tom de saudade. Mailza Gomes não somente conseguiu a proeza, como assumiu o Progressistas e fez desse partido um dos protagonistas no estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.