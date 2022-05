Policial à paisana reage a assalto, mata um assaltante e outro acaba preso no interior do Acre

Um assaltante Renan da Silva, 19 anos, foi morto a tiros aos tentar juntamente com um comparsa realizar um assalto a uma loja das empresas Gazin na tarde desta quinta-feira (5), na região Central do município de Cruzeiro do Sul no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, um agente de segurança estava realizando compras no local, quando o assaltante e outro comparsa chegou em uma motocicleta, de posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto, renderam funcionários e cliente da loja. Ao perceber a ação, o policial sacou a própria arma e deu voz de prisão, como o criminoso que estava roubando os celulares do estabelecimento comercial. A homem sacou a arma e realizou um disparo contra o policial, sendo necessário o policial revidar o tiro que acertou o criminoso. O comparsa conseguiu fugir correndo, deixando a moto no chão.

O policial acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e só pode atestar a morte do bandido.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de Naldiclei foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul, para os exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o outro assaltante e uma guarnição fez ronda na região e conseguiram prender o comparsa de Renan ainda em flagrante.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.