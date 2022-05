Força Tática prende maior e apreende menor por tráfico de drogas em Rio Branco

O traficante Gabriel Veiga da Silva foi preso e um adolescente de 16 anos aprendido, ambos acusados de tráfico de drogas, na noite de terça-feira (10), na rua General Vieira de Melo, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, militares da Força Tática do 1° Batalhão estavam realizando um patrulhamento de rotina pela Rua General Vieira de Melo, que já é conhecida pelo intenso tráfico de drogas, e ao se aproximar de uma das residências, visualizaram Gabriel em uma motocicleta e em atitude suspeita.

Ao avistar a guarnição, Gabriel abandonou a moto e saiu correndo para dentro de um quintal com uma bolsa de cor preta nas mãos, e entregou a bolsa para um menor que também tentou fugir, mas ambos foram abordados pelos PMs. Dentro da bolsa havia 109 trouxinhas de skunk (maconha modificada), e com Gabriel foi encontrada uma quantia de R$ 226. O rapaz não soube explicar a origem do dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem e de apreensão ao menor. Eles foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.