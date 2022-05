Gkay conta que conversou com Rezende após treta; saiba detalhes

Após Gkay curtir um tweet que comparava Rezende e Zé Felipe, e o youtuber fazer uma série de tweets sobre quem fala dele, a web logo pensou que mais uma treta havia se formado. Tudo, no entanto, não passou de uma piada da humorista, que em conversa com esta coluna revelou que já conversou com o ex-affair e que está tudo bem entre os dois. “Ele falou pra mim que esses tweets que ele fez não foram em relação a mim, mas ao povo que fica fazendo isso com ele”, comentou.

“Isso”, nesse caso, se refere a um movimento que a web faria contra o youtuber, segundo o próprio Rezende. Gkay, no entanto, diz que não sabia disso: “Eu não sei, eu nunca vi! Eu sempre faço essas brincadeiras com o Rezende e ele sabe, ele sempre entra nas brincadeiras! Tanto é que no dia que a gente voou de jatinho, eu e o Álvaro (Xaro), a gente até colocou na legenda: ‘Rezende, por que tá chorando?’ Brincando, como a gente sempre faz”.

A influenciadora conversou com Rezende pelo telefone na manhã desta segunda-feira (16/5). Para a participante da Dança dos Famosos, o caso só ganhou grande repercussão, diferente de outras de suas brincadeiras, por envolver Zé Felipe. “Eu acho que como essa (brincadeira) teve o negócio do Zé Felipe, trouxe essa coisa à tona que ele me falou, que eu não sabia. A gente se falou por telefone, tanto é que ele me explicou que tem essas páginas, que parece que tem gente que paga pra falar mal dele. Eu não sabia disso, falei pra ele. Se soubesse, nem teria brincado com isso”, analisou.

Gkay e Rezende tiveram um breve relacionamento sem rótulos em 2020, que foi terminado após um vídeo do youtuber causar polêmica. Ele teria ido a uma festa sem ela e, ao saber que havia sido flagrado, convidou a dona do vídeo para uma “social”. Apesar disso, Gkay e o youtuber voltaram a ser amigos no passado, após uma viagem dele a Dubai, onde ela estava. Na ocasião, eles se acertaram e desde então mantém uma relação amigável, mas não amorosa.

“Eu falei pra ele: ‘nossa, eu tomei um susto, porque eu sempre faço essas brincadeiras com você e nunca dá em nada’. Porque ele já sabe que eu fico tirando essas zueiras sempre com ele e com qualquer um. Enfim, né, é difícil ser humorista nesse país”, detalhou Gkay, entre risos. “Que bom que eu não dei rt, porque se eu desse ia virar a terceira guerra mundial, né? E eu ia fazer isso, ia dizer: ‘nossa, já passei por um, faltam quantos agora?’”, completou.

Segundo a humorista, sua primeira reação foi rir da piada, até entender que o assunto era bem mais profundo que isso: “A piada é muito boa, quando eu vi isso aí eu fiquei rindo muito! Mas aí eu não sabia dessa questão que ele falou, que o pessoal fica chamando ele de tóxico, não sei o quê e tudo mais. Enfim, né, entrou numa questão que eu não tenho nada a ver com essa briga deles.”

Por fim, Gkay ainda compartilhou o que Rezende disse sobre a situação e como as pessoas às vezes aumentam o sentido de uma brincadeira: “Eu não vejo o povo falando mal do Rezende. Aí ele pegou e falou: ‘ah, vamos deixar isso passar, já já isso passa, o pessoal vai falar de outra coisa’. As pessoas estavam até comentando que eu não posso nem curtir meme mais. Na hora que eu curti isso eu até ia dar rt porque eu tenho essa liberdade de fazer essas brincadeiras com ele. Só que eu não imaginei que ia virar um negócio desse tamanho!”

Entenda a treta de Zé Felipe e Rezende

“Por quantos Rezendes a gente passa até chegar no Zé Felipe?”, dizia o tweet que ocasionou a confusão. A comparação partiu do relacionamento que Virginia Fonseca teve com o youtuber, entre 2018 e 2020. No mesmo ano, ela começou a namorar Zé Felipe, com quem é casada, tem uma filha de quase um ano, Maria Alice, e espera por outro bebê, em uma gravidez de três meses.

Além de brigas judiciais entre Virginia e Rezende, pela saída da influenciadora da agência do youtuber, ADR, ainda acontecem comparações na web sobre a diferença de um relacionamento para o outro. No ano passado, em um show, os internautas ainda entenderam que Zé Felipe mandou uma indireta para o ex de Fonseca.

“Porque o mundo, ele não gira, ele capota meu amigo. Eu já vi muito homem nesse mundo falar assim: ‘Você nunca vai achar alguém melhor do que eu’. E hoje ela tá com um muito melhor do que ele. ‘Você nunca vai achar um mais rico do que eu’. E ela arrumou um 10 vezes mais rico do que ele”, disse o filho de Leonardo na ocasião.