Gladson diz que vai se reunir com Bittar e Bolsonaro para dar ‘boa notícia’

A ida do governador Gladson Cameli (Progressistas) para Brasília, na semana passada, parece ter contribuído para amenizar os supostos conflitos entre ele e o senador Marcio Bittar (União Brasil) – divulgados pela imprensa acreana nos últimos dias.

A informação surgiu durante o discurso do chefe do executivo acreano no evento de assinatura da ordem de serviço da construção da base integrada do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), no trevo que liga os municípios de Senador Guiomard e Capixaba, ocorrido nesta sexta-feira (6).

“Temos uma boa notícia para dar nos próximos dias, eu, Marcio e o presidente Jair Bolsonaro. Vamos juntos anunciar essa conquista. Deixo aqui o suspense, mas vamos falar sobre isso quando a bala já estiver no ponto”, destacou.

“Será uma forma de calar a boca dessas pessoas que ficam tentando desarticular o governo, encontrar coisa onde não tem”, finalizou.

Gladson e Bittar

A dupla (Gladson e Marcio) se tornou o foco das discussões nos últimos dias após a exoneração do pecuarista Nenê Junqueira – indicado pelo senador – do cargo de secretário de Produção e Agronegócio (Sepa) e a nomeação de Edivan Maciel para ocupar a vaga.