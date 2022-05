Governador Gladson Cameli é condecorado em solenidade festiva pelos 46 anos de Assis Brasil

Assis Brasil está em festa pelos 46 anos de autonomia política e administrativa. Para celebrar a data, uma extensa programação é realizada pela prefeitura do município, localizado na tríplice fronteira formada por Brasil, Bolívia e Peru.

Convidado de honra, o governador Gladson Cameli esteve na cidade de 8 mil habitantes nesta sexta-feira, 13. Ao lado do prefeito Jerry Correia, de secretários de Estado, demais autoridades e da população, o gestor prestigiou o desfile cívico, que contou com a participação de estudantes da rede pública de ensino, além de apresentação do grupo da terceira idade.

Na plateia, João Lima e Raimunda Correia acompanharam a solenidade comemorativa. Pai e filha estão entre os mais antigos moradores de Assis Brasil. A aposentada vive no município há mais de quatro décadas.

“Nossa cidade cresceu muito nesses anos que moro aqui. Antes era uma vila, onde tudo era muito difícil. Não tínhamos nem estrada. Hoje, está tudo mais fácil. Gosto de viver aqui porque é lugar muito tranquilo”, comentou.

Na cerimônia, o chefe de Estado acreano recebeu a Comenda de Honra ao Mérito, maior condecoração concedida pelo Poder Executivo de Assis Brasil. Cameli foi reconhecido publicamente pelos incansáveis esforços no combate à pandemia do novo coronavírus, uma das maiores crises sanitárias já enfrentadas pela humanidade.

“O governador é digno de receber essa medalha porque ele fez a escolha certa desde o início da pandemia. Ele acreditou na ciência e não se comportou como um negacionista. Seu principal objetivo sempre foi salvar vidas”, expôs o prefeito Jerry Correia.

Gladson Cameli agradeceu pela medalha que recebeu e voltou a reforçar seu compromisso de trabalhar em prol do desenvolvimento do Acre. Mais uma vez, o governador pregou a união como fator decisivo para que a população continue sendo beneficiada nas mais diversas áreas.

“O mundo não esperava passar por uma pandemia como essa, mas aqui no nosso estado, estamos superando essa situação porque as instituições deram as mãos e não olharam cores partidárias. Nosso objetivo em comum sempre foi priorizar a vida das pessoas. Gostaria de agradecer o reconhecimento feito pela prefeitura e dizer que me sinto muito honrado”, argumentou.

Governo entrega reformas e inspeciona obras na tríplice fronteira

Como parte da agenda institucional, o governo do Estado fez a entrega da revitalização de vários prédios públicos e aproveitou para inspecionar a fase final de obras da ponte sobre o Igarapé Cascata.

Um dos espaços é a agência local da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Com a reativação do posto, empresários e demais usuários de Assis Brasil não precisarão mais se deslocar 110 quilômetros até Brasileia para ter acesso aos serviços oferecidos pelo órgão.

A 10ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) também foi beneficiada com uma ampla reforma. As novas instalações da unidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) proporcionarão mais condições de trabalho aos servidores, assim como a melhoria no conforto e atendimento ao público.

O governo entregou ainda a reforma da 1ª Companhia Independente do 5° Batalhão da Polícia Militar e da Delegacia de Polícia Civil. Os prédios foram contemplados com a troca do forro, construção de muro e nova pintura, entre outras benfeitorias.

Juntos, os investimentos somam quase R$ 300 mil, oriundos de recursos próprios do Estado.