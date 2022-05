Governo do Acre abre licitação de pregão eletrônico para implantação e operação de sistema informatizado

O Governo do Acre abre licitação de pregão eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 198/2022, para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (SEMAPI) e suas Unidades. O objeto do edital é a contratação de empresa especializada na implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos automotores em rede de estabelecimentos especializados e credenciados para a aquisição de peças, acessórios e para contratação de serviços de oficina mecânica em geral, compreendendo: implantação de sistema (software) de gerenciamento integrado, serviços de guincho urbano e rural e treinamento de pessoal e fornecimento de todos os demais equipamentos necessários à sua operação, relatórios gerenciais de controle das despesas de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota da SEMAPI.

O edital deve estar à disposição a partir do dia 12/05/2022 nos sites www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

Propostas: Serão recebidas até às 10h15 (horário de Brasília) do dia 24/05/2022, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: www.comprasnet.gov.br