Governo do Acre entrega Plano de Turismo Comunitário na Serra do Divisor

Para incentivar as práticas sustentáveis de turismo comunitário, o Governo do Acre elaborou uma cartilha para a orientação das pousadas da face norte da Serra do Divisor. A entrega aconteceu nesta quinta-feira, 12, com a presença do governador Gladson Cameli, na Pousada do Miro, a pioneira na recepção de turistas da região.

Durante a agenda Gladson também se encontrou com professores, barqueiros e agricultores da Serra do Divisor para ouvir reinvindicações da comunidade. Ele esteve ainda em alguns dos lugares que atraem visitação turística como o Buraco da Central e a Cachoeira do Ar Condicionado.

“Temos dado todo o apoio para o crescimento do turismo etno ecológico no estado. Essa atividade gera muitos empregos e oportunidades para a nossa população, além de priorizar a preservação ambiental. A Serra do Divisor é um dos lugares mais bonitos do planeta com potencial para atrair turistas do mundo inteiro e precisamos ajudar as pousadas daqui a se organizarem para prestarem um serviço de qualidade”, afirmou o governador.

Em relação aos anseios da comunidade, o governador anotou as demandas e se comprometeu a encaminhar às secretarias para realizarem as ações.

“Somos todos iguais e o estado de direito tem que chegar a todos os moradores do Acre em todas as regiões. Vamos investir para melhorar a escola e dar melhores condições de transporte para os ribeirinhos e produtores rurais da Serra. Vamos trazer barcos novos para o transporte de alunos e para a saúde pública”, pontuou Cameli.

Turismo de base comunitária

A cartilha entregue na Serra foi elaborada e publicada por meio de uma parceria entre Governo do Estado, KFW, UKAID e a prefeitura de Mâncio Lima.

Jhon Douglas, secretário de Empreendedorismo e Turismo, que participou da agenda do governador, explicou a importância da iniciativa.

“O turismo de base comunitária é um formato de trabalho que valoriza os moradores da Serra do Divisor que já tem forte apoio do nosso governo. O desenvolvimento das atividades turísticas é umas das principais vertentes de trabalho do governador Gladson Cameli por ter forte potencial econômico”, disse.

Ele também ressaltou ações em andamento:

“Uma das mais recentes ações para fomentar a qualidade de serviços dessas pousadas da Serra será um projeto arquitetônico e de engenharia através da Seinfra para ampliá-las. Paralelamente o Sebrae vai apresentar um plano de negócios, tudo com o financiamento do Banco da Amazônia”, afirmou Jhon Douglas.

Igor Araújo, diretor de turismo da prefeitura de Mâncio Lima, contou que a parceria entre governo e o município ajudou a realizar o Plano de Turismo Comunitário.

“Desde o início participamos efetivamente com o apoio logístico. A prefeitura está fazendo a limpeza dos rios para facilitar o acesso dos turistas e dos moradores da região. Essa união entre várias instituições tem trazido melhorias visíveis para todo o seguimento turístico do nosso município”, ressaltou ele.

Miro Magalhães, proprietário da primeira pousada da Serra, tem mobilizado todos os trabalhadores de turismo da região para aperfeiçoar a prestação de serviço. Segundo ele, esse plano comunitário irá trazer muito desenvolvimento e geração de empregos para os moradores do Parque Nacional da Serra do Divisor.

“Através desse plano poderemos preservar ainda mais o meio ambiente que é a base do nosso turismo. Assim poderemos conquistar mais turistas e gerar mais oportunidades para a nossa comunidade. A presença do governador Gladson aqui mostra que o governo quer nos ajudar na ampliação das nossas pousadas e numa melhor recepção dos turistas”, refletiu Miro.