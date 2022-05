Governo entrega obra da 10ª Ciretran em Assis Brasil

O governo do Estado entregou mais uma obra à população na regional do Alto Acre. Desta vez, os moradores de Assis Brasil receberam mais uma unidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O evento reuniu servidores do órgão, autoridades do município, forças de segurança e contou com a presença do governador Gladson Cameli. Os trabalhos para adaptar o espaço ao Detran foram executados pela autarquia e Secretaria de Infraestrutura e Obras (Seinfra).

“Pedi aos gestores do governo que façam tudo com união, já que nosso trabalho resulta em melhoria na vida das pessoas. O Detran realiza hoje um de meus maiores sonhos, ajudar quem tá na fila a espera de um atendimento especializado de saúde. Sou grato àqueles que ajudam o governo a salvar vidas”, disse o governador Gladson Cameli.

A 10ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) funcionava há mais de uma década de maneira improvisada, em espaços cedidos por outros órgãos públicos. O último deles, emprestado pela prefeitura do município, reunia cerca de cinco secretarias e não atendia as necessidades do órgão.

Na unidade é possível realizar serviços de veículos, habilitação e multas. A Ciretran conta com novo espaço para atendimento ao público, vistoria e depósito para veículos apreendidos.

“Estamos melhorando as estruturas de todas as nossas unidades. A população de Assis Brasil merecia um lugar melhor para realizar seus serviços e mudamos essa realidade. Nosso propósito é oferecer um atendimento de qualidade a todos”, ressaltou Taynara Martins, presidente do Detran.