Gusttavo Lima bloqueia Simone e Simaria no Instagram; cantoras disparam contra Embaixador

Após o cantor Gusttavo Lima deixar de seguir a dupla sertaneja nas redes sociais, um clima estranho começou a surgir e nenhuma das duas partes havia comentado sobre o motivo. No entanto, Simone resolveu abrir o jogo.

Durante algumas respostas da cantora sertaneja em sua caixa de perguntas no Instagram, ela foi questionada sobre o caso com Gusttavo Lima. Desse modo, um fã perguntou a Simone o motivo do Embaixador ter parado de segui-las.

Em sequência, a sertaneja resolveu responder sobre o assunto e deixou claro não entender o porquê Gusttavo Lima fez isso. Segundo ela, portanto, não aconteceu nada nos bastidores, como uma briga ou discussão.

Sendo assim, ao que tudo indica, Gusttavo Lima simplesmente deixou de seguir as duas sem um motivo aparente. Portanto, os boatos de uma possível treta entre a dupla e o Embaixador não procedem.

Brasil em oração por Gusttavo: cantor fala sobre doença pela primeira vez

Gusttavo Lima voltou aos palcos após passar por uma cirurgia de sinusite há alguns dias. O cantor compartilhou detalhes sobre sua recuperação e não escondeu a alegria por estar de volta ao seu calendário de shows. Dessa forma, Gusttavo fez a primeira aparição na última segunda-feira (02) em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

(…) E agora que o Embaixador tá de volta! Eu passei esses dias meio sumido porque fui submetido a uma cirurgia de algo que eu já tava sofrendo bastante, que era a sinusite. Isso tava me matando aos poucos, atrapalhando muito o meu trabalho, a cantar, a respirar, a dormir… E resolvi fazer”, disse o Embaixador.