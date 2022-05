Hulk chora ao ouvir declaração de esposa: “Sou muito privilegiado”

O atacante Hulk, do Atlético-MG, foi entrevistado pelo programa Conversa com Bial, exibido na madrugada desta sexta-feira (27/5), e se emocionou ao ouvir uma declaração da esposa, Camila Ângelo, sobre seu coração, presente no livro Incrível-2021 no Galo, de autoria do jogador.

“No livro, ela fala que ‘seu músculo mais forte é o coração’”, comenta Bial. Hulk logo responde: “Chega a emocionar, né?”. O atacante, entretanto, não consegue segurar a emoção e precisou parar para enxugar os olhos marejados. O jogador chega a pedir desculpas pelo momento, mas o apresentador o tranquiliza. “Imagina! É bonito de ver, isso já diz muita coisa”, afirma Bial. Hulk retoma a conversa após alguns segundos e fala sobre o amor pelos filhos. “Hoje, muitos olham o Hulk, onde eu cheguei e o que eu conquistei. Tudo o que Deus me deu de mais valioso são os meus filhos”, declarou ele. O atacante do Galo é pai de quatro crianças: Ian, Tiago e Alice, do primeiro casamento, e Zaya, de apenas um mês, do seu relacionamento atual. “Bens materiais a gente trabalha, conquista, perde e ganha. E, muitas vezes, somos muito invejados e criticados pelo que você construiu. Poucas pessoas conhecem sua trajetória, seu coração, o ser humano que você é. As pessoas hoje não dão valor ao que você é, e sim para o que você tem”, continuou Hulk. O jogador ainda afirmou que agradece diariamente pelo o que a vida proporcionou para ele. “Meus filhos, que são tudo que tenho na vida, uma esposa que me ajuda pra caramba. Hoje sou muito privilegiado, tenho que valorizar e agradecer a Deus por tudo isso”, finalizou ele.