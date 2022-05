Klopp supera Guardiola e é eleito o técnico do ano na Premier League

Klopp superou o campeão Guardiola e foi eleito o treinador da Barclays Premier League na temporada. O técnico do Liverpool também recebeu o troféu Sir Alex Ferguson para o treinador do ano da League Managers Association (LMA). O prêmio foi recebido diretamente das mãos do próprio Alex Ferguson, ex-treinador do Manchester United.

No palco, após receber o prêmio, o alemão disse: “É uma grande honra e foi uma temporada insana.”

É a segunda vez que Klopp tem a honra de receber o prêmio. Em 2019/20, quando conquistou a Premier League pela primeira e única vez, Klopp também recebeu a honraria.

Ele também fez questão de exaltar sua equipe e comissão técnica : “Quando você ganha um prêmio como esse, você é um gênio ou tem a melhor equipe técnica do mundo. Eu estou aqui com quatro membros da minha comissão técnica e eles sabem o quanto eu os aprecio”, completou o treinador do Liverpool.

Na atual temporada, Klopp levou os Reds às conquistas da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, superando o Chelsea nos pênaltis em ambas as finais. Na Premier League, acabou sendo vice campeão pela segunda vez desde que chegou ao Liverpool.

As campanhas dos vices campeonatos chamam atenção pelas disputas travadas contra o Manchester City de Pep Guardiola. O primeiro vice foi na temporada 2018/19, onde o Liverpool terminou o campeonato com incríveis 97 pontos, perdendo apenas uma partida. Neste segundo vice campeonato, a equipe de Klopp terminou com 92 pontos e apenas duas derrotas.

Na temporada 21/22, além das conquistas em território nacional, o alemão chegou em sua terceira final de Champions League com o Liverpool. A primeira foi na temporada 2017/18, mas acabou esbarrando no adversário de sábado, o Real Madrid. Na temporada seguinte, os Reds chegaram à final pela segunda vez consecutiva para vencer o Tottenham e voltar a conquistar a orelhuda que não vinha desde a temporada 2004/05.

A conquista da Champions em 2018/19 deu ao Liverpool a vaga no Mundial de Clubes da Fifa, título que a equipe inglesa ainda não tinha em sua prateleira. Após vencer o Flamengo, o Liverpool de Klopp conquistou o mundo pela primeira vez em sua história.