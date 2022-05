Maíra Cardi e Arthur Aguiar voltam às redes com cenas picantes nas férias

Maíra Cardi e Arthur Aguiar publicaram um vídeo no Instagram com imagens de suas férias. O casal, que anunciou no último domingo (8) que ia se afastar das redes sociais durante um tempo, exibiu uma série de cenas de pegação durante uma viagem em um resort no litoral de Pernambuco.

“Estão sendo dias mágicos, inexplicáveis… Pão para quem come pão, fruta para quem come fruta, brinquedo, praia, tartaruga para quem quer se divertir, praia deserta para quem quer namorar!”, escreveu o casal na publicação com conjunto.

No vídeo, é possível ver imagens dos dois curtindo a praia com a filha Sofia e também deles em momentos mais íntimos se beijando na cama e na praia. De acordo com a coach de emagrecimento, a viagem rendeu mais cansaço do que descanso: “Confesso que precisaremos voltar para descansar porque eu, Maíra, volto mais cansada do que cheguei”.

“O balanço do mar e a brisa despertaram o homem, que estava cheio de disposição! Afinal, eu, Arthur, fiquei muito tempo sem ela e estava morrendo de saudade, e ainda estou! Voltaremos mais fracos, porém felizes!”, detalhou o ator.

O campeão do BBB 22 aproveitou para falar sobre como está a sua vida após o confinamento: “Eu, Arthur, já não sou mais o mesmo de antes de entrar no programa e tenho me surpreendido com o quanto estou cada dia mais disposto a ser e fazer diferente, sem máscaras, sem pudores, sem travas, e te convido para se jogar comigo aqui do lado de fora”.

“No jogo da vida, nós vamos errar, vamos acertar, e no final se Deus quiser e ele quer, a gente vence junto!”, finalizou o cantor. Em seus Stories, Arthur revelou que já está trabalhando em novas músicas e que logo vai explicar por que decidiu voltar para as redes sociais tão cedo.

Maíra Cardi também fez uma publicação para animar seus fãs com seu retorno ao Instagram. “Já já volto nos Stories, aguenta aí que volto com tudo”, escreveu a influenciadora digital.

Após a vitória do marido no reality show da Globo, a empresária decidiu deixar a internet durante um tempo. Em uma sequência de vídeos, ela explicou que precisa descansar depois da vitória do marido no BBB 22 e focar em sua família. “Hoje eu já não tenho mais para dar”, constatou Maíra na época. Arthur Aguiar revelou que um dos motivos do afastamento foi as ameaças que ambos estavam recebendo.

Confira abaixo o vídeo completo das férias do casal.