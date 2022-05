Mariana Xavier é levada ao hospital com sequelas da Covid

A atriz Mariana Xavier precisou ir para o hospital, nesse domingo (29/5), para tratar sequelas da Covid-19. A artista contou que está sofrendo com uma tosse insistente mesmo após estar curada da doença.

“Que alegria passar meu único dia de folga na semana numa emergência médica. Essa madrugada tossi tanto que achei que minha garganta e meu peito iam explodir. Ardia que só! A semana da Covid foi molezinha, mas o pós ta f**a. Mais alguém?”, disse Mariana em seu Twitter.

Ela contou que está com uma “pneumonia leve”, mas já está tratando a doença: “Uma pneumoniazinha de leve. Que bom que fiquei atenta aos sinais do corpo e topei ‘perder’ minha folga passando umas horinhas no hospital pra investigar o que tava sentindo. Mesmo vacinados, não brinquem com a Covid. Ela ainda pode ser uma caixinha de surpresas desagradáveis”.