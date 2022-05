MPAC reforça luta contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e do Adolescente, Educação e Execução de Medida Socioeducativa, da Primeira Promotoria de Justiça Cível e do Núcleo de Apoio Técnico Especializado da Criança e Adolescente (Nateca), promoveu, nos dias 11 e 12 de maio, uma campanha educativa alusiva ao dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes, que ocorre anualmente no dia 18 de maio.

Com o tema “Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes”, a campanha teve a parceria dos 1º, 2º e 3º Conselhos Tutelares e da Polícia Civil. Na ocasião, foram realizadas rodas de conversas com alunos dos 5º e 6º anos das escolas Dr. Santiago Dantas (localizada no km 15 da Rodovia Transacreana), e Instituto de Educação Lourenço Filho (Av. Getúlio Vargas nº 2.855), nos dias 11 e 12 de maio, respectivamente.

Na oportunidade, foram utilizados vídeos e recursos visuais para a exposição do tema. Houve também a distribuição de folders e brindes para os alunos. Ao todo, 100 alunos participaram da programação. O objetivo foi divulgar para o público, noções de cuidados para prevenção e denúncia de abusos sexuais.