No Acre, apoiadora de causas animal e social idealiza projeto e busca voluntários

A estudante de medicina Ranna Souza, que sempre esteve envolvida em causas sociais, iniciou o projeto “Sobre Ações de Amor”, com ajuda de dois amigos, que planeja ações de entrega de cestas básicas, visitas, ações de saúde e também na causa animal. Além do projeto próprio, a estudante também faz parte do Instituto Peteleco e Associação Patinha Carente.

De acordo com Ranna Souza, no momento, ainda está na fase de pesquisas com mapeamento de comunidades de Rio Branco. “Eu quero visitar pelo menos três comunidades e começar uma conversa, uma pesquisa, mas a primeira ação eu quero que seja de saúde, com entrega de cestas básicas. Eu não pensava em abrir outro projeto, pois já existem tantos, mas estava insatisfeita com o que eu estava e tenho planos que não vejo outros projetos fazendo ou com intenção de fazer”, explica a estudante.

Ranna conta que já tem em mente o público que gostaria de ajudar e que já tem algumas ações planejadas, como na causa social, que pretende entrar cestas básicas, fazer tutorias e lanches com as crianças, visitar as casas de abrigo como o Lar dos Vicentinos e Associação Amigos do Peito, visitar hospitais infantis, ações de saúde com médicos, dentistas, psicólogos e outros profissionais, além da causa animal, que pretende fazer a compra de ração para gatos e cachorros. A estudante pensa ainda em uma ação voltada para adolescentes e jovens.

Para auxiliar no projeto, Ranna busca voluntários e profissionais de qualquer área que estejam dispostos a ajudar. Além disso, a estudante também busca doações e conta que já disponibilizou seis cofres de “Doe o seu troco” em alguns estabelecimentos da cidade, mas confirma que não há um retorno grande. “Se eu puder espalhar mais cofres e também receber doações, será de uma imensa ajuda”, diz.

A estudante destinou uma conta pessoal no Banco Santander para que possam ser feitas as doações em nome do projeto, com os dados: 008.863.332-29 (CPF), Ranna B C Souza, Banco Santander.

De acordo com a estudante, ela participa desse tipo de ação social desde os 14 anos de idade. “Eu saía na rua com saco de ração dentro da bolsa. Em épocas de frio, conseguia cobertas com alguns parentes e levava pra eles, eu ia andando sozinha mesmo. Tenho certeza que herdei isso dos meus pais. Minha mãe sempre apoiou muito a causa animal e o meu pai sempre ajudava muito as pessoas. Acho que fui crescendo, olhando os exemplos e hoje isso faz parte da minha personalidade”, conta.