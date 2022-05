Os juros subiram de novo, e agora?

Na última quarta-feira, dia 4 de maio, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil aumentou a taxa de juros Selic novamente para 12,75%aa, maior patamar desde 2017.

Como isso impacta sua vida no dia a dia? Tomar empréstimos ficam ainda mais caros, ou mesmo àqueles contratos feitos há um tempo que estejam indexados ao desempenho da Selic. Com o crédito mais caro e investimentos de baixo risco no mercado financeiro mais atrativos, a tendência é o consumo diminuir e dessa forma, com menos gente querendo comprar, o preço em geral de produtos e serviços deve baixar. É o que chamamos em Economia de política monetária contracionista ou restritiva, cujo objetivo é manter o efeito da inflação sob controle.

Agora, quais seriam esses investimentos de baixo risco mais atrativos? Para aplicar suas reservas que podem ser necessárias a qualquer momento recomendam-se dois tipos bem comuns: Tesouro Selic ou um CDB a partir de 100% CDI com liquidez diária.

Em ambos, ao aplicar, é o mesmo que você emprestar o seu dinheiro para uma entidade em troca de juros (prêmio). De modo que no Tesouro você empresta para o Governo Federal (título público), e em um CDB para um banco (título privado).

No primeiro você tem a garantia do Tesouro Nacional de receber seu valor com juros de volta e, no segundo, tem uma garantia de um fundo independente chamado FGC-Fundo Garantidor de Crédito no valor de até R$ 250.000.

Particularmente eu uso três contas para aplicar minhas reservas com esse objetivo (de resgatar qualquer dia).

Uma do banco Sofisa (é digital e gratuito), em um CDB de 110%CDI de liquidez diária; a conta de pagamento 99pay (o mesmo aplicativo de corrida, também tem uma aplicação automática) que até R$ 500 rende 220% CDI, e acima disso 100% CDI (eu deixo menos de R$ 500 lá), e outra conta de pagamento que é o Pic Pay (também automaticamente rende 105%CDI).

Essa última, apesar de ser uma conta de pessoa física, utilizo como se fosse da minha pessoa jurídica (empresa) e invisto o montante do meu capital de giro.

Vale esclarecer que tanto o tipo de produto do 99 pay quanto o do Pic Pay, não é um CDB-Certificado de Depósito Bancário, e sim um RDC-Recibo de Depósito Cooperativo, bem similar ao primeiro, a diferença que os recursos captados são aplicados também em títulos públicos.

Se você só tem contas em bancos grandes, provavelmente encontrará uma opção de título privado rendendo menos do que 100%CDI. E talvez esteja se perguntando se essas alternativas são seguras. E a resposta é sim, são seguras e não tem custos adicionais, como as taxas de manutenção cobradas por muitas instituições financeiras.

Então, nada de deixar dinheiro parado em casa (grandes quantias), conta corrente ou aplicado na caderneta de poupança agora que sabe onde seu dinheiro pode ter um resultado melhor. Estamos em um cenário inflacionário e mesmo investindo melhor em opções de liquidez diária, a chance de perder poder de compra é grande, até sentirmos os efeitos da política monetária.

