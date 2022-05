PM no AC emite nota sobre sargento e sua esposa que morreram após árvore cair sobre embarcação

O Comando-geral da Polícia Militar publicou uma nota de pesar pelo falecimento do sargento José Fernando Silva de Souza e de sua esposa Ayla Dutra Fernandes, ocorrido em Sena Madureira, na tarde desta quinta-feira (27).

O casal e um idoso pescavam no Rio Antymari, no km 52 da BR-364, na divisa dos municípios de Sena Madureira e Bujari, no interior do Acre, quando uma grande tempestade fez com que uma árvore caísse em cima da embarcação em que eles estavam.

Os dois não sobreviveram, mas o idoso está internado em estado de saúde estável.

“Neste momento de grande tristeza e dor, expressamos as nossas mais sinceras condolências e pedimos a Deus que dê conforto aos familiares enlutados, para que possam enfrentar com serenidade a imensurável dor da perda de seu ente querido, e para que traga conforto a vossos corações”, diz um trecho da nota assinada pelo comandante Paulo César Gomes da Silva.

Fernando foi atingido por um dos troncos da árvore e ficou submerso. O idoso que sobreviveu acabou quebrando a perna e, mesmo ferido, ainda conseguiu retirar Ayla dos galhos e levá-la para as margens do rio.

Moradores da região conseguiram socorrer Ayla e o idoso e colocaram as vítimas em uma caminhonete. Eles foram levados até às margens da BR-364, onde o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava aguardando, mas, infelizmente, Ayla morreu.

O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para os exames cadavéricos, pelos próprios socorristas do Samu. Uma segunda ambulância de suporte básico que foi atender a ocorrência encaminhou o idoso em estado de saúde estável ao pronto-socorro de Rio Branco.

O Corpo de Bombeiros Militar do município de Sena Madureira foi acionado e também foi até o local, mas não conseguiu encontrar o corpo de Fernando que estava submerso. Os militares voltaram para Sena Madureira e nas primeiras horas desta sexta-feira (27) vão com uma equipe de mergulhadores para resgatar o corpo da vítima.